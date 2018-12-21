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Kadın futbolculardan Özcan'a ziyaret

Yüksekova Belediyespor Kulübünün yönetici ve kadın futbolcuları, Yüksekova Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Bayram Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Yüksekova Belediyespor Kulübünün yönetici ve kadın futbolcuları, Yüksekova Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Bayram Özcan'ı makamında ziyaret etti.


Yüksekova Belediyespor Kulübü yöneticileri, 3. Ligde mücadele eden kadın futbol takımı oyuncularıyla Yüksekova Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Bayram Özcan'ı makamında ziyaret ederek, 30 numaralı Yüksekova Belediyespor forması hediye edildi.


Yüksekova Belediyespor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuları makamında kabul eden Özcan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özcan, yönetim ve futbolcularla sohbet ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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