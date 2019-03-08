Kadın ve Genç girişimciler kurullarının yeni başkanları belli oldu

TOBB Hakkari Kadın Girişimciler ve TOBB Hakkari Genç Girişimciler kurullarının koordinatörlük görevini yürüten Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) tarafından yapılan TOBB Hakkari Genç ve Kadın Girişimciler İcra Komitesi ilk toplantısında bir araya gelen icra komitesi üyeleri, başkan ve başkan yardımcılıkları seçimlerini gerçekleştirdi. Yapılan seçim sonucunda TOBB Hakkari Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanlığına tekrar Sevda Keskin, TOBB Hakkari Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkanlığı görevine ise İsmail Baran Ölmez getirildi.

İldeki kadın ve genç girişimciliğin geliştirilmesi konusunda faaliyetleri koordine etmek üzere belirlenen il icra komitesi üyelerine başarı dileklerini ileten HATSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Taş, kadınların ve gençlerin hem iş dünyasında hem de sivil toplumda daha etkin rol almasını çok önemsediklerini söyledi. Taş, “Artık küresel dünyada yarış, katma değerden, girişimcilikten ve inovasyondan geçiyor. Ama tüm bunlar kadın eli değmeden de olmuyor. TOBB Hakkari İl Genç Girişimciler ve TOBB Hakkari İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi üyelerinin hepsine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.