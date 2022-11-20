Kadınlar Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 0 - Fatih Karagümrük: 0

Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü, ligin 5. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük takımıyla golsüz berabere kaldı.

Merzan Futbol Sahası'nda heyecanlı ve kıyasıya geçen mücadelede her iki takım net gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Maç sonucunda Hakkarigücü puanını 9'a çıkararak grupta 2. sıradaki yerini korurken, Fatih Karagümrük ise puanını 7'ye çıkardı.

Karşılaşmayı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin eşi Hanife Kirişçi, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'in eşi Melike Pakiş, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, VEDAŞ Destek Hizmetleri Müdürü Serhat Tekin ve çok sayıda sporsever izledi.