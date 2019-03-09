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‘Kadınlar Şehri Konuşuyor' programına yoğun ilgi

AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Kadınlar Şehri Konuşuyor’ programı yoğun ilgi gördü.

AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Kadınlar Şehri Konuşuyor' programı yoğun ilgi gördü.


Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş ve çok sayıda kadın katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, AK Parti ile kadınların hak ettiği yerlerde olduğunu ifade ederek, birçok karanlık uygulamanın da son erdiğini söyledi.


Hakkari'de kadınların geri planda değil, hayatın merkezinde gördüğünü dile getiren Başkan Cüneyt Epcim ise, “Hakkari'de kadınlarla bu şehri değiştireceğiz. Biz Hakkari'nin ekonomik ve yaşam standartlarını yükselteceğiz. Hakkari'de işsizlik had safhada. Bu kapsamda tekstil sektörünü Hakkari'ye getirmek için çaba sarf ediyoruz. 200 kişinin çalışabileceği çağrı merkezi için de çalışmalarımız sürüyor” dedi.


Program, kadınların sorun ve taleplerini dile getirmeleri ile sona erdi.

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