Kadınlardan Başkan Vekili Epcim'e yoğun ilgi

Kentin değişik noktalarında seçim çalışmalarını sürdüren Hakkari Belediye Başkan Vekili Epcim, halkın yoğun ilgisi ile karşılanıyor. İldeki aşiret liderleri, kanat önderleri, sivil toplum örgütleri, esnaf ve ev ziyaretlerinde bulunan Epcim ve beraberindeki partililer, her akşam değişik evlere konuk olmaya devam ediyorlar. Başkan Vekili Epcim, Dağgöl Mahallesi sakinlerinden Arafat Vural, Sümbül Mahallesi sakinlerinden Ömer Çiftçi ve Halife Derviş Mahallesi'nde ev ziyaretinde bulundu. Epcim'in etrafını saran mahalle sakinleri, içinde bulundukları sorun ve sıkıntılarını anlatmanın heyecanını yaşadılar.

Hakkari Belediyesi tarafından yapılan hizmetler ve yeni hayata geçirilecek olan projeler hakkında bilgi veren Epcim, gittiği her yerde kendisine ilgi gösterilen tüm Hakkari halkına teşekkür etti.

Vural ve Çiftçi ailesi ise, ilk defa bir şehir hayatı yaşamaya başladıklarını belirterek, bu hizmetlerin devamında yana olduklarını ifade ederek, bu güzel çalışmalardan dolayı Epcim ve ekibine teşekkür ettiler.