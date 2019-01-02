Kahramanlar vatan nöbetinde

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Evliya Üs Bölgesi'nde görev yapan kahramanlar, kar kış demeden vatanı nöbeti tutuyor.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Cilo Dağları eteklerindeki 2 bin 970 rakımlı Evliya Üs Bölgesi'nde Mehmetçik ve özel harekat polisleri birlikte nöbet tutuyor. Elleri tetikte vatan nöbeti tutan kahramanlar, dosta güven düşmana ise korku veriyor. Bölgede etkili olan dondurucu havaya rağmen kahramanlar, vatandaşın huzuru için gece gündüz nöbet tutuyor.