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Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Hakkari’nin Derecik ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Şemdinli-Derecik kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonette bulunan Mesut Özkoyuncu olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ile Özkoyuncu'nun cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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