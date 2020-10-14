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Kamyonla kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, ilçenin Şemdinli yolu ile çevre yolu kavşağında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpışan 51 HZ 235 plakalı Ford marka kamyon ile 34 BM 6979 plakalı Mıtsubıshı kamyonette maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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