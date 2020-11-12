Kanaat önderi Atlı, husumetli aileleri barıştırdı

Hakkari'nin Sılehi Aşireti Kanaat Önderi M. Alayı Atlı, korona virüs tedbirleri kapsamında husumetli aileleri barıştırdı.

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Oğulveren köyünde ikamet eden Yıldız ve Kılıç aileleri arasındaki husumet, Sılehi Aşireti Kanaat Önderi Mehmet Alayı Atlı'nın devreye girmesiyle barışla noktalandı. Yıldız ve Kılıç aileleri arasında bir süre önce yaşanan bıçaklı yaralama sonucu devam eden husumet; maske, hijyen ve mesafe kuralları gözetilerek barışla sonuçlandı.

Barışı gerçekleştiren M. Alayı Atlı; hoşgörü, barış ve kardeşliğin değerli, yüce ve kutsal kavramlar olduğunu ifade ederek, "Bir süre önce Yıldız ve Kılıç aileleri arasında üzücü bir olay gerçekleşmiş ve çok şükür ki ufak bir yaralanmayla sonuçlanmıştı. Bugün bu olayın iki aile arasında tatlıya bağlanması bizleri de ziyadesiyle memnun etti. Umarım bu durum bir daha yaşanmaz" dedi.