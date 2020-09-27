Kanaat önderi Fırat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ‘milli park' teşekkürü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Herki aşireti kanaat önderlerinden Mehmet Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cilo ve Sat Dağlarının ‘milli park' ilan edilmesi nedeniyle bir teşekkür mesajı yayımladı.

Kanaat öneri Fırat, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Cilo ve Sat Dağları bölgesinin ‘milli park' ilan edilmesinin son derece önemli ve yerinde bir karar olduğunu söyledi. Fırat, “PKK'nın asıl amacı Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini de içine alacak şekilde Suriye, İran ve Irak toprakları üzerinde Kürdistan olarak adlandırdıkları bölgede Marksist-Leninist ilkeler doğrultusunda bağımsız birleşik demokratik bir Kürdistan devleti kurmaktır. Bu amacını gerçekleştirmek için silahlı mücadeleyi esas almıştır. Bu mücadele için de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere silahsız ve masum bölge halkına karşı yüzlerce katliamlara giriştiği gibi, ekonomiyi zarara uğratmak, istismar noktası olarak gördükleri geri kalmışlığı kıracak yatırım ve hizmetleri engellemek için araç gereç, kuruluş ve tesislere sabotaj türü saldırılarda bulunmak, turizm sektörünü baltalamak, ülkeye turist gelmesini engellemek için faaliyetlerinde bulunmaktadır. Tüm bunlar düşünüldüğü zaman Cumhurbaşkanımız tarafından Yüksekova'ya bağlı Cilo ve Sat Dağları bölgesinin ‘milli park' ilan edilmesi son derece önemli ve yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Allah'ın izniyle bundan böyle Yüksekova ilçemiz gerek yurt içinde gerekse yurt dışından gelecek turistlerin ilgi odağı olacaktır ve burada değişik vesilelerle kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenlenerek ilimizin tanıtılmasında çok büyük bir katkı sunacağı gibi ekonomimize de büyük katkılar sağlayacaktır. Bölgemizin saklı cenneti olarak da bilinen Sat Göllerini turizme kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Valimiz İdris Akbıyık'a ve herkese şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Burada insanımızın huzuru ve güvenliği için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi şükran ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize de afiyet ve uzun ömürler diliyorum” dedi.