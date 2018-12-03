Kansere iyi gelen uçkun yok satılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 11 yıllık esnaflık yapan Ayhan Aykut, dağlarda kendiliğinden yetişen uçkunun kökünü kurutup toz şekline getirerek kanser hastalığı için sattığını söyledi.

İlçenin dağlarında doğal olarak yetişen uçkun, Ayhan Aykut tarafında kökü kurutulup toz haline getirildikten sonra kanser riski taşıyanların için satışa sunuluyor. Yapılan araştırmalar sonucu uçkunun kansere iyi geldiğini söyleyen Aykut, “Çevre köylerden ilkbaharda toplanarak kurutulur. Sonra makinede toz haline getiriyoruz. Bir miktarını da kök halinde bırakıp, o şekil de satıyoruz. Toz olanı balla, suyla veya yoğurtla karıştırılıp hem yüksek şekere hem de kanser hastalığına iyi geliyor. 10 -11 yıldır bu işle meşgulüm. Türkiye'nin birçok ilinde kendiliğinden yetişen bu bitkiyi toplayıp satıyoruz. Toprak üstü kısmı yeşillik olarak tüketilir. Mayhoş bir tadı var. Kansere iyi geldiği Amerika'da yapılan klinik sonucu olarak kanıtlanmıştır” dedi.