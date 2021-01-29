Kar çalışmasına düzensiz araç parkı engeli

Hakkari'de karla mücadele esnasında yol kenarına yapılan düzensiz araç parkları esnafın tepkisine neden oldu.

Hakkari'de kar yağışının etkisini kaybetmesiyle çarşı merkezinde başlatılan karla mücadele çalışmasına yola düzensiz park edilen araçların engel olması yüzünden ekiplerin zaman kaybı yaşadığı belirtildi. Kar temizliği ve karların kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşıması çalışmaları aralıksız olarak devam ederken, yol kenarına düzensiz bir şekilde araçlarını park eden sürücülere ise esnaf tepki gösterdi. Esnaf, “Cadde ve sokaklarımız zaten dardır. Kar yağınca çıkılmaz bir hal alıyor. Bu yetmiyormuş gibi araçlar yol kenarına park ediliyor. Karla mücadele çalışmalarını engellediği gibi bizi de mağdur ediyor. Sürücülerden ricamız araçlarını çarşı merkezine park etmemeleridir” dediler.