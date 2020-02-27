Kar, Hakkari altyapısına büyük zarar verdi

Son yılların en büyük kar yağışının yaşandığı Hakkari'deki altyapıda büyük tahribatların meydana geldi.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 3,5 metre Hakkari kent merkezinde ise 1,5 metreyi bulduğu Hakkari'de yollar adeta köstebek yuvasına dönüştü. Sıcak havanın azda olsa kendisini göstermesiyle birlikte ortaya çıkan derin çukurlar belediye ekipleri tarafından onarılmaya başlandı. Yoldaki kilit taşlarının yerinde çıktığı, yeni yapılan asfalt tahrip olduğu kentte yolların yeniden onarılması için çalışmalar devam ediyor. Belediye yetkilileri, Türkiye'de en çok kar yağışının Hakkari'de etkili olduğunu belirterek, şehir içi yollarda ise tahribatların meydana geldiğini, yollardaki onarımların ise davam ettiğini söylediler.