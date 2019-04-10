Kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu yolda hummalı çalışma

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu yolda çalışmalar devam ediyor.

İlçeye bağlı Gürkavak köyünde 4 metreyi bulan karı temizlemek için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri hummalı bir şekilde çalışıyor. Vatandaşların ulaşımlarını daha rahat yapabilmesi için gece gündüz çalışan ekipler, çığ tehlikesine rağmen yolları açmaya devam ediyor.

Yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşlar, çalışmalardan dolayı İl Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, ilçe merkezinde havanın ısınması sonucu karların erimesiyle birçok mahalle sular altında kaldı.