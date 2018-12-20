Kar kış dinlemeyen Hakkari polisinden eğitime destek

Hakkari genelinde faaliyetlerini arttırarak sürdüren Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin eğitime olan desteği devam ediyor. Kar yağışına rağmen kent merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan Bay Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Hakkari polisi, çocuklarla yakında ilgilenerek kendi elleriyle giyim, kışlık ayakkabı ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundular.

Çocuklarla kartopu oynayarak güzel anların oluşmasına vesile olan polisler, Bay köyündeki çocuklara neşeli dakikalar yaşattılar.

Polis ağabeyleriyle güzel vakit geçirdiklerini dile getiren öğrenciler ise; ayakkabı, giyim ve kırtasiye malzemesi için de teşekkürlerini ilettiler.