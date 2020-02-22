İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bina girişi çöktü

Hakkari’de kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bir binanın giriş bölümündeki saçak çöktü.

Hakkari'de kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bir binanın giriş bölümündeki saçak çöktü.


Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 3, kent merkezinde ise 1,5 metreyi bulduğu Hakkari'de, yağan yağmurla birlikte karların ağırlaşması sonucu bazı toprak evlerin damları ile bazı binaların giriş bölümündeki saçaklar çöktü. TOKİ afet konutlarında bir binanın giriş kısmındaki saçak, kar ağırlığına daha fazla dayanamayarak çöktü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.