Kar ve olumsuz hava şartlarından dolayı 49 yerleşim yolunu kapattı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava şartları sonrası 49 yerleşim yolu kapandı.

İlçede dün gece başlayan ve etkisini artıran kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza bürünmesiyle hayatı olumsuz yönde etkiledi. Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünde gelen bilgilere göre, havanın olumsuz şartlarından dolayı ilçeye bağlı 10 köy ve 39 mezra yolu ulaşıma kapandı. Bunun üzerine İl Özel İdaresine bağlı Şemdinli şantiye şefliği, kapana yolları açmak için karla mücadele çalışmalarına başlandı.