Kar ve tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Hakkari'nin Işık köyünde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı.

Pınaca köyüne bağlı Hendek mezrasından Işıklı Köyü İlköğretim Okuluna öğrenci taşıyan minibüs, kar yağışı ve tipi nedeniyle Işık köyüne 6 kilometre mesafede mahsur kaldı. Öğrencilerin okula ulaşmadığını öğrenen Işık Köyü İlköğretim Okulu yöneticileri, durumu hemen Geçitli köyünde bulunan İl Özel İdaresi Şantiye Şefliğine bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kar ve tipiye aldırış etmeden bölgeye ulaştı. Bir saatlik çalışmadan sonra yolu açarak öğrencilerin mahsur kaldığı bölgeye ulaşmayı başaran ekipler, öğrencileri okula ulaştırdı.

Işık köyü ve Hendek mezrası sakinleri ise, kar ve tipi dinlemeden onca tehlikeye rağmen kısa sürede mahsur kalan öğrencilere ulaşan ekibe teşekkür ettiler.