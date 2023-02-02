Kar yağdı, asfalttan piste döndüler

6 Şubat'ta yapılacak kayaklı koşu eleme yarışmalarına asfaltta hazırlanan sporcular, uzun bir süre sonra kar üstünde kayak yapmanın heyecanını yaşıyor.

Yüksekova, ilk defa yapılacak kayaklı koşu eleme yarışmasına ev sahipliğine hazırlanıyor. Türkiye'nin birçok ilinden yaklaşık 500 sporcunun ilçeye gelmesi bekleniyor. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyü yakınlarında Yüksekovalı sporcular, sabahın erken saatlerinde antrenman yaptı.

Türkiye Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Yüksekova'da önemli bir kayak organizasyonunun düzenleneceği ve yarışmaya Türkiye genelinden yaklaşık 500 sporcunun katılacağı belirtildi.

İlk defa kayaklı koşu eleme yarışmasının Yüksekova'da yapılacağını söyleyen Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, "Yüksekova'da ilk defa böylesi yarışmanın düzenlenmesi bizleri oldukça sevindirdi. Bizler burada sporu tabana yayacağız. Yüksekova artık terörle değil, sporla alınacak bir şehir oldu. 25 ilimizden yaklaşık 500 sporcumuz buraya gelecek ve burada eleme yarışmalarına katılacak" dedi.

Yüksekovalı milli kayakçı Orhan Ören ise çok mutlu olduklarını belirterek, "İlk kez burada yarışma yapılacak. 500 sporcuyu burada ağırlayacağız. Biz de bu yarışmaya katılacağız ve öncesinden aylardır beklediğimiz kayak merkezimizde hazırlanıyoruz. Malum asfalttan yapıyorduk, kar yağışıyla birlikte piste döndük" diye konuştu.