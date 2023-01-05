İhlas Haber Ajansı

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Kar yağışı beraberinde kazaları getirdi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle buz tutan yolda kayan araçlar kazaya neden oldu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle buz tutan yolda kayan araçlar kazaya neden oldu.


İlçenin İpekyolu ile Yeni Mahalle bölgelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle seyir halinde olan biri şehir içi yolcu taşımacılığı yapan iki minibüs kayarak çarpıştı. Kazada 2 araçta da maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı.


Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgede aralıklı devam ediyor.


Yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli davranması konusunda uyarıda bulundu.

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