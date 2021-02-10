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Kara kışa rağmen ovayı terk etmeyen leylek şaşırttı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesini kar yağışı ve olumsuz havaya rağmen terk etmeyen leylek görenleri şaşırtıyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesini kar yağışı ve olumsuz havaya rağmen terk etmeyen leylek görenleri şaşırtıyor.


Her sene olduğu gibi yaz aylarında ilçeye göç yoluyla gelen kuş türlerine Nehil Sazlığı ev sahipliği yapıyor. Göç yoluyla ilçeye sürü halinde gelen leylek ise kış mevsimine yakın tekrar sıcak bölgelere göç ediyor. Yaşanan göçe rağmen bir leyleğin kara kışa rağmen ovada kalması görenleri şaşırttı.


Ovadan göç ekmeyen leylek ise vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

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