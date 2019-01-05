Kara kışa rağmen Yüksekova'yı terk etmedi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Akalın köyüne ilkbahar mevsiminde gelen ve sonbaharda göç edemediği için bölgeden ayrılamayan leylek, kış mevsimi nedeniyle zor günler yaşıyor.

Yüksekova'ya 2 kilometre uzaklıkta bulunan Akalın köyü sakinleri, ilkbaharda köyde bulunan bir evin bacasına yuva yapan ve sonbaharda göç edemeyen leylek için yardım bekliyorlar. Kar yağışının ardından yuva yaptığı evin bacasında kalan leylek için ev sahibi Bahattin Akış devreye girdi. Her gün düzenli olarak leyleğin yiyecek ihtiyacını karşılayan Akış, yetkililerden yardım beklediğini söyledi. Çarşıda aldığı balıklarla leyleği beslediğini söyleyen Akış, “Yuvada sadece bir yetişkin leylek var. Yüksekova'da bu yıl kış çok sert geçiyor. Yuvanın bulunduğu bacada ise sürekli dumanlar yükseliyor. Bu da sağlığına zarar veriyor. Günlük elimizden geldiği kadarıyla balık ile beslemeye çalışıyoruz. Kendisi gün içerisinde bazen beslenmeye çıkıyor. Yetkililerden leyleği alıp daha sağlıklı bir ortama bırakılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.