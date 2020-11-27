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Karantina kapsamındaki evler denetlendi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan evler denetlendi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan evler denetlendi.


Valilik, emniyet, sağlık, tarım ve belediye ekipleri, halkın en yoğun olduğu yerlerde maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirdi. Polis nezaretindeki ekipler; lokanta, AVM, berber, fırın ve birçok işletmeyi denetledi. Ekipler daha sonra değişik mahallelerde ziyaret ettikleri hanelerde karantina tedbiri uygulanan vatandaşların ihtiyaçları olup olmadığını sorarak, dışarıya çıkmamalarını ve evlerine kimseyi kabul etmemelerini, sağlık sorunu yaşadıkları anda da 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarını hatırlattı.

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