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Karda yürüyen kaçakçılar av tüfekleri ile yakalandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde İran topraklarından Türkiye’ye yasadışı yollardan geçmeye çalışan 5’i Irak ve 3’ü İran vatandaşı olmak üzere 8 şahıs sırtındaki 64 av tüfeği ile yakalandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde İran topraklarından Türkiye'ye yasadışı yollardan geçmeye çalışan 5'i Irak ve 3'ü İran vatandaşı olmak üzere 8 şahıs sırtındaki 64 av tüfeği ile yakalandı. Kaçakçılar yakalanma anı ve karda yürümeleri anbean kameralara yansıdı.



Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, " 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 16.12.2018 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Tanyolu mevkiinde icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında İran topraklarından Türkiye topraklarına yasadışı yollardan geçmeye çalışan 5'i Irak ve 3'ü İran vatandaşı olmak üzere toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların yanlarında bulunan çuvallarda yapılan aramada 64 av tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



Yaklaşık 1, 5 metre karda yürüyen ve sırtlarında çuvallar bulunan kaçakçılar yakalanma anı ve karda yürümeleri kameralara yansıdı.

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