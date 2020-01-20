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Kardan dolayı ahır çöktü, 4 hayvan telef oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kardan dolayı ahırın çökmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan dolayı ahırın çökmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.


Alınan bilgilere göre olay, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Altınoluk köyünde meydana geldi. Kar yağışından dolayı Senar Çakmak adlı vatandaşa ait ahırın tavanı çöktü. Ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvandan 4 tanesi telef olurken, 2 tanesi ise köylülerin yardımıyla kurtarıldı.


Senar Çakmak'ın Denizli'de işçi olarak çalıştığını belirten komşuları, tek geçim kaynakları olan hayvanların ise telef olduğunu belirttiler.

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