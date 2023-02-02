Kardan kapanan yol açılarak hastaya ulaşıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin derecik ilçesinde kardan kapanan köy yolu açılarak hasta kadına ulaşıldı.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Doğu Anadolu Bölgesi'nde de hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Dün akşam saatlerinde bastıran yoğun kar yağışı Hakkari ve ilçelerinde hayatı olumsuz yönde etkilerken kar kalınlığı merkezlerde 30 santimetreyi bulurken, kırsal kesimlerde yarım metreyi geçti. Derecik ilçesine bağlı Karakoç köyünde yaşayan ve karın ağrısı şikayeti olan Şefika S. isimli kadın, yolun kapalı olmasından dolayı yakınları tarafından yolun açılması ve hastayı hastaneye götürmek için İl Özel İdaresi ile sağlık ekiplerinden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine harekete geçen ekipler, il olarak kardan kapanan yolu saatler içerinden açarak ulaşabildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesi üzerine hasta olan Şefika S. Derecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasta yakınları ise yardımlarına koşan ekiplere teşekkür ederken, bölgede karla mücadele çalışması devam ediyor.