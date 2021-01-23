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Kardan masa, sandalye ve koltuk yapıp müşteri beklediler

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından sonra kasaplık yapan bir vatandaş, iş yerinin önünde kardan koltuk, masa ve sandalye yaparak müşteri bekledi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından sonra kasaplık yapan bir vatandaş, iş yerinin önünde kardan koltuk, masa ve sandalye yaparak müşteri bekledi.


Yüksekova ilçesinde günler öncesi yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaş için biriken karla fırsata döndü. Serkan Örtaş adlı esnaf, iş yerinin önünde çatıdan düşen karlarla beraber müşterinin ilgisini çekmek için kardan masa ve sandalye yaptı. İş yerinin önünde kardan masa ve sandalye yapan esnaf Serkan Örtaş,''Günler öncesi yoğun bir kar yağışı vardı. Bizde iş yerimizi süslemek amacı bu karı fırsata çevirdik. Arkadaşlarla kardan, koltuk, masa, sandalye ve kardan adam yapıp müşteri bekliyoruz. Zaten buraya gelen müşterilerde çok beğeniyor ve resimde çekiyorlar'' dedi.

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