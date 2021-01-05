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Kardan pastayla doğum günü kutlanan çocuğa valilikten sürpriz

Hakkari’de arkadaşlarına kardan doğum günü pastası sürprizi yapan çocuklara Hakkari Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu pasta ve hediye sürprizi yaptı.

Hakkari'de arkadaşlarına kardan doğum günü pastası sürprizi yapan çocuklara Hakkari Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu pasta ve hediye sürprizi yaptı.


Yeni Mahalle 1430 Sokak'ta bir araya gelen çocuklar, 10 yaşındaki arkadaşları Hüseyin İrdem'in doğum günü olması nedeniyle 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kardan 3 katlı doğum günü pastası yaparak kendisine sürpriz yapmışlardı.


İhlas Haber Ajansı'nın haberi üzerine Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki Vefa Sosyal Destek Grubu harekete geçti. Aileyi tespit eden ekipler, 10 yaşındaki Hüseyin'i evinde ziyaret ederek doğum gününü kutlayarak değişik hediyeler verdiler.


Mutluluğu gözerinden okunan Hüseyin İrdem, kendisine doğum günü pastası ve hediyeler gönderen Vali İdris Akbıyık'a teşekkür etti.

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