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Kargalar Yüksekova'yı mesken tuttu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde evlerin çatılarına sürü halinde konan kargalar ilginç görüntüler oluşturdu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde evlerin çatılarına sürü halinde konan kargalar ilginç görüntüler oluşturdu.


İlçede her sene olduğu gibi havaların ısınmasıyla göç yoluyla değişik kuş türleri gelmeye başladı. Baharla birlikte kargalar, ilçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan evlerin çatılarına ve duvarlarına konmaya başladı. Akşam saatlerinde çatılara sürü halinde konan kargalar, ilginç görüntüler oluşturdu.


En işlek cadde üzerinde çatılara konmaya çalışan kargalar, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar ilk kez bu kadar çok kargayı bir arada gördüğünü belirterek, cep telefonuyla kayıt altına aldı.

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