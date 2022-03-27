Kargaların saldırdığı baykuş Hakkari Valiliği'ne sığındı

Hakkari'de kargaların kovaladığı baykuş valiliğe sığındı.

Hakkari çarşı merkezinde kargalar ile bir baykuş arasında kovalamaca yaşandı. Kargaların saldırdığı baykuş, Hakkari Valiliği binasına kaçarak canını kurtarmaya çalıştı. Bir süre burada kalan baykuş, görevlinin yardımı ile binadan alınarak yaşam alanına geri bırakıldı.

Kent merkezinde olaya tanıklık eden vatandaşlar, sürü halindeki kargaların baykuşu kovalama anını heyecanla izlediklerini belirttiler.