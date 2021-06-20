Kargo aracında 10 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan bir kargo firmasına ait araçta narkotik köpeği Ayzek ile yapılan aramada 2 adet bal helkesine zulalanmış vaziyette 10 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak kargo firması aracılığı ile batı illerine uyuşturucu madde gönderileceği bilgisi üzerine yapılan çalışmalar kapsamında;

19.06.2021 günü İlimiz Yüksekova ilçesinde bulunan bir kargo firmasına ait araçta narkotik köpeği Ayzek ile yapılan aramada 2 adet bal helkesine zulalanmış vaziyette;

10.900 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.