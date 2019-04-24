İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kargo aracında eroin ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan yol kontrolleri esnasında bir kargo firmasına ait araçta 2 kilo 6 gram eroin ele geçirildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 20 Nisan günü Hakkâri-Yüksekova karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında bir kargo firmasına ait araçta yapılan aramada 2 kilo 6 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.