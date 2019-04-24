Kargo aracında eroin ele geçirildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 20 Nisan günü Hakkâri-Yüksekova karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında bir kargo firmasına ait araçta yapılan aramada 2 kilo 6 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.