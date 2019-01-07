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Karın ağırlığına dayanamayan tribün çatısı çöktü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de yer yer 1,5 metreyi bulunan karın ağırlığına dayanamayan şehir stadyumunun tribün çatısı çöktü.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yer yer 1,5 metreyi bulunan karın ağırlığına dayanamayan şehir stadyumunun tribün çatısı çöktü.


Onlarca köy ve mezra yolunun kapalı olduğu ve okulların bir gün süreyle tatil edildiği Hakkari'de hayat durma noktasına geldi. Merzan Mahallesi'nde bulunan Merzan Futbol Sahası'ndaki 500 seyirci kapasiteli şehir stadyumu tribününün çatısı, 1,5 metreyi bulan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.


Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, son on yılın en yoğun kar yağışının yaşandığını ve karın ağırlığına dayanamayan çatının çöktüğünü belirterek, yağışların durmasıyla birlikte onarım çalışmalarına başlanacağını söyledi.

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