Karla mücadele çalışması baharda da devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele çalışmaları baharda da yoğun bir şekilde devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesindeki Mergezer Yaylası'nın yolunda çalışma başlattı. Yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolu ekskavatör yardımıyla açmaya çalışıyor. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

4 gündür süren çalışmanın yaklaşık 10 gün daha devam edeceğini belirten karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti.