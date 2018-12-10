Karla mücadele ekibine tam not

Hakkari genelinde 140 köy ve 393 mezraya hizmet veren İl Özel İdaresi; 64 iş makinesi ve 102 personelle yaptığı karla mücadele çalışması herkesi memnun etti. Kar yağışının başlamasıyla birlikte hemen harekete geçen ekipler, ulaşımı zor olan ve iş makinelerinin yer yer zorlandığı yüksek kesimlerde bulunan mezralara ulaşmayı başararak yolları kısa sürede açtı.

Coğrafi yapısı ile geçit vermeyen birçok köye de zamanında ulaşarak yollarını yeniden ulaşıma açan karla mücadele ekibi, ilk kar yağışında üstün bir performans sergiledi. Önceki günden beri hiçbir köy ve mezra yolunun kapalı bulunmadığı Hakkari'de, olası bir kar yağışına karşı da ekiplerin hazır kıta halinde beklediği belirtildi.

Hakkarili vatandaşlar ise, İl Özel İdaresi karla mücadele ekibine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, başarıların devamını dilediler.