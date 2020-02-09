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Karla mücadele ekibinin zor anları

Hakkari’de kar esareti hayatı olumsuz yönden etkiliyor.

Hakkari'de kar esareti hayatı olumsuz yönden etkiliyor.


Yüzlerce köy ve mezra yolunun ulaşıma kapalı bulunduğu Hakkari'de karla mücadele çalışmaları zor şartlar altında yürütülüyor. Son yılların en şiddetli fırtınanın yaşandığı Hakkari'de yer yer elektrik kesintileri de meydana geldi. Kar yağışı ve fırtınanın hüküm sürdüğü Hakkari'de yolda çıkan bazı zırhlı araçlar ise belediye karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı.



Belediye ekibinin zor anları kameraya yansıdı


Kentin 15 değişik mahallesinin ulaşıma kapanmaması için büyük bir özveri ile çalışan belediye karla mücadele ekibi, kar yağış ve şiddetli fırtına yüzünden zor anlar yaşadı. Bu anları cep telefonları ile görüntüleyen belediye ekiplerinin çektiği zorluklar gözler önüne serildi.


Gece başlayıp sabah saatlerine kadar çalışan belediye karla mücadele ekibi, geceyi yollarda geçirdi. Akşam saatlerinde hiç kimsenin cesaret edip evinde çıkamadığı Hakkari'deki kar yağışı sabah saatlerinde yerine soğuk havaya ve fırtınaya bıraktı.


VEDAŞ İl Müdürlüğü yetkilileri ise planlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Kıran, Berçelan, Gazi, Bulak ve Pehlivan mahallelerine saat 09.00'dan 17.00'a kadar enerji kesintisi uygulanacağını duyurdu.

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