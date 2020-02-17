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Karla mücadele ekibinin zor anları

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, kar yağışı ve şiddetli fırtına yüzünden zor anlar yaşadı.


Olumsuz hava şartları nedeniyle yüzlerce yerleşim yollarının kapandığı ve okulların yarım gün tatil edildiği Hakkari'de karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Belediyesi ekipleri bir taraftan mahalle yolları diğer taraftan ise çarşı merkezindeki yollarda hummalı bir çalışma başlattı.


Merzan ve Yeni mahalle yolunda mahsur kalan araçlar ise trafik ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bazı araçlar kayıp yoldan çıkarken, bazı araçlar ise iş makinelerinin yardımıyla yollarına devam etti.


Geçit vermeyen yollarda koordineli bir şekilde hareket eden emniyet trafik ve belediye ekiplerinin çalışması sürücüler tarafından takdirle karşılandı.

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