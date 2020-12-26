Karlı dağları yuva yapan hudut kahramanları görev başında

Irak sınırının sıfır noktasındaki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev alan hudut kartalları, yerli ve milli imkanlarla zorlu kış mevsimine rağmen teröristlere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Tepeşin Tepe'de kurulan Şehit Astsubay Üstçavuş Mekan Şahin Üs Bölgesi'nde görev yapan hudut kartalları, zorlu kış mevsimine rağmen hain terör örgütüyle mücadelesine 7 gün 24 saat devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütünce kullanılan Metina Kampı'ndan teröristlerin ülke topraklarına geçişlerinin engellenmesi için görev yapan Mehmetçik, huzur ve güven ortamının sağlanması için kış faaliyetlerini de kararlılıkla sürdürüyor.

Irak sınırında yerli ve milli imkanlar

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 2 bin 100 rakımlı üs bölgesinde teröristlere geçit vermeyen askerler, yerli silahlarla donatılan bölgede adeta kuş uçurtmuyor. 2017 yılında Çukurca'daki 2. Hudut Tugay Komutanlığı bünyesinde kurulan üs bölgesinde görev alan hudut kartalları, ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli silah ile teknolojiden faydalanarak bugüne kadar 4 teröristi etkisiz hale getirirken, birini de sağ olarak yakaladı. Atak helikopterlerinin de destek verdiği başarılı operasyonlarla teröristlerin ülkeye geçişini engelleyen kahramanlar, bölge halkının da artık huzurla köylerinde yaşamlarını idame etmelerine büyük katkı sağlıyor.

“Al bayrağın gölgesinde milletimizin emrindeyiz”

Irak sınırının sıfır noktasında görev yapan kahraman Mehmetçik ise üstlendiği sorumlulukla görevini eksiksiz yerine getiriyor. Sınırda adeta kuş uçurmayan Mehmetçik, sınırın emin ellerde olduğunu belirterek, “Al bayrağın gölgesinde milletimizin emrindeyiz. Hudutların bekçileri olarak buradayız. Bizler hudut hattında görev yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatanımızın sınırları bizlere emanet, gözünüz arkada kalmasın” mesajını verdi.

Teröristlerin sözde karargah, depo, barınak ve sığınak olarak kullandığı alanları tespit ederek yok eden Mehmetçik, zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.