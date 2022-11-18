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Karlı dağlarla birleşen bulutlar hayran bıraktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde karlı dağlarla birleşen bulutlar görenleri kendine hayran bıraktı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karlı dağlarla birleşen bulutlar görenleri kendine hayran bıraktı.


Haftalardır ilçe merkezinde soğuk havalar etkisini sürdürürken, 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları da yağan karla beraber beyaza büründü. İlçenin etrafını saran dağlar karla kaplanırken, hemen yanında duran bulutlar ve evlerin manzarası ise görsel şölen oluşturuyor.


İlçede sabah saatlerinde soğuk havalarla beraber sis hakim olurken, Yüksekova Belediyesi ile Hakkari İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı karlı mücadele ekipleri de olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.

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