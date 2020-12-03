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Karlı yamaçlarda koyun otlatma çilesi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar yağışının etkili olmasına rağmen besiciler hala karlı yamaçlarda koyunlarını otlatmaya devam ediyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışının etkili olmasına rağmen besiciler hala karlı yamaçlarda koyunlarını otlatmaya devam ediyor.


İlçede günlerdir aralıklı yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, hayvancılık yapan vatandaşları da olumsuz yönde etkiledi. Yaz boyunca yaylalarda koyunlarını rahatlıkla otlatan vatandaşlar, karın yağmasıyla yerleşim yerlerine gelmeye başladı. Hayvancılık yapan Etem Arpat, yaz boyunca koyunları yaylada otlattığını belirterek, kar yağışıyla birlikte hayvanlarını ilçe merkezine getirdiğini kaydetti. İlçe merkezindeki karlı yamaçlarda hayvanlarını otlatmaya devam ettiğini ifade eden Etem Arpat, “Yaz boyunca koyunlarımızı yaylada otluyoruz. Malum kış başladı, bizlerde koyunlarımızı alıp tekrar ilçe merkezine getirdik. Şimdi 80'e yakın koyunum var, Kar tam bastırdıktan sonra hayvanlarımızı ahırda besleyeceğiz” dedi.

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