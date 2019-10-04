İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karşıdan gelen araca çarpmamak için duvara çarptı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halinde olan şahıs, karşıdan gelen diğer araca çarpmamak için duvara çarptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halinde olan şahıs, karşıdan gelen diğer araca çarpmamak için duvara çarptı.



Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle yolunda meydana geldi. Halit Soydan (50) isimli şahıs, hafif ticari kamyoneti ile evine gittiği sırada, süratli bir şekilde karşıdan gelen diğer araca çarpmamak için yol kenarında bulunan duvara çarptı Duvara çarpan araçta maddi hasar meydana geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardım için koştu. Aracın içinde bulunan iki kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, duvara çarpan araçta maddi hasar meydana geldi. Tedbir amaçla olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı olmadığından normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.