Karton kutudan yapılan düzenekle güneş tutulması heyecanı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrenciler, parçalı güneş tutulmasını karton kutu ve kaynak maskesi camıyla yaptıkları düzenekle izledi.

Doğa olayını yakından görmek isteyen Yüksekova 5 Mayıs İlk ve Ortaokulu öğrencileri için etkinlik düzenlendi. Okulun fen bilimleri öğretmenleri Erkan Kurtdiş ve Ebru Özen tarafından karton kutu ve kaynak maskesi camı kullanılarak yapılan düzenekle öğrenciler güneş tutulmasını izledi.

Öğrencilere güneş tutulmasını izlettirdiklerini belirten Öğretmen Ebru Özen, “Türkiye'nin her yerinde gözlemlenebilen parçalı güneş tutulmasını Yüksekova'da da gözlemlemeye çalıştık. Güneş filtresi, teleskop gibi aletlerimiz olmadığı için tutulmayı göstermenin başka bir yolunu aradık ve kaynak maske camını kullandık. Bu sayede öğrencilerimize parçalı güneş tutulmasının nasıl olduğunu kontrollü bir şekilde gösterdik” dedi.

Tüm Türkiye olduğu gibi Yüksekova'da da güneş tutulmasını gözlemlediklerini ifade eden Merve Ardil ise “Öğrencilerimiz ile birlikte biz de heyecanla bekledik. Tutulmayı öğrencilerimiz merakla izlediler. Bu etkinlik için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.