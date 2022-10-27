Kasımoğlu'ndan sanat topluluğuna ziyaret

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, 29 Ekim'de sahne alacak olan Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğunun çalışmalarını yerinde takip etti.

Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümünde sahne alacak Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi'nde özel program için prova çalışmaları yaptı. Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Belediye Özel Kalem Müdürü Ahmet Karaçalı, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili İsa Ölmez, provaları devam eden Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğunu ziyaret ederek çalışmalarında başarılar dilediler.