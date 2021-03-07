Katarsis'ten atölye çalması etkinliği

Öğretim Üyesi ve Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Firdevs tarafından Hakkarili kadınlar "atölye çalışması" etkinliği düzenledi.

Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan çocukların sanatsal faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacıyla Kent Park'ta anne-çocuk sanat atölyesi gerçekleştiren Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği bu defa da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açık havada "atölye çalışması" etkinliği düzenledi. Hakkari Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneğince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açık havada düzenlen "atölye çalışmaları" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Kentteki kadınların, çocuklarıyla sanatsal faaliyetlere katılmalarının sağlanmasının amaçlandığı etkinlik, Hakkari evi bahçesinde korona virüs tedbirleri uygulanarak gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan kadınlar, müzik eşliğinde hasır ve seramikten ürünler yaptı, öğretmenler anneleriyle gelen çocuklara masallar anlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara eşlik ederek, katılımcılara kek ve meyve suyu ikram etti.