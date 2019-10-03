Dr. Hüseyin Öztürk, Türkiye'nin en büyük maden yataklarının Hakkari bölgesinde olduğuna dikkat çekerek, “Kato Dağı'nda öyle büyük maden yatakları var ki Kato Dağı Kapadokya olabilir” dedi.

Türkiye Kurşun-Çinko Çalışma Grubu ile Sanayi ve Teknoloji Hakkari İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kurşun-Çinko Çalıştayı, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasının (HATSO) konferans salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan çalıştayda konuşan Türkiye Kurşun- Dr. Hüseyin Öztürk, 2 gün sürecek olan çalıştayda Hakkari'deki çinko ve kurşun yataklarının ne olduğu, ne olabileceği, buradaki madenciliğin nasıl gelişebileceği konularını ele alacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin en büyük maden yataklarının Hakkari bölgesinde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, “Bundan 6 ay önce Enerji Bakan Yardımcımızın konuşmasında, Hakkari'deki yataklar yine yok sayıldı. Bununla ilgili Enerji Bakanlığında madencilerimizle birlikte toplantılar yaptık. Yani burada bir şeyler aklanıyor. Burada büyük yataklar var. Potansiyel var. Yatakların nerelere ulaştığını konuşacağız. Kato Dağı'nda öyle büyük maden yatakları var ki, Kato Dağı Kapadokya olabilir. Bilindiği gibi Kapadokya'da yer altı şehirleri var. Buradaki kazılarla da ilerde yeraltı şehirleri olacak ve büyük madenciliği besleyecek. Ülkemizde madencilik gelişecek. Bunu ümit ediyorum ve bunun için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Hakkari Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca ise Hakkari'nin tek ihracat kalemi olan maden sektörünü mercek altına aldıklarını söyledi. Koca, cevher üretiminden metal üretimine geçişin önemini vurguladığı konuşmasında, “Bir rezerv tespiti yok. Bu durumun daha da netleştirilmesi için zenginleştirilmesine ilişkin teknolojik alt yapı incelemesi ve bir ön fizibilite hazırlanması ihtiyacını gördük ve bir proje hazırladık. Projemizi bakanlığımızın koordinasyonunda faaliyetlerini bölgemizde sürdüren DAKA'ya verdik. Bu süreçte ilimize valimizin atanması bizim için bir şans olmuştu. Çünkü projenin kabulünde, yürütülmesinde ve halen tüm süreçlerde bize desteklerini esirgemedi. Bunun için Valimiz İdris Akbıyık'a teşekkürlerimi sunarım” dedi.

“2014'te 400 bin ton olan çinko cevher üretimimiz, 2018 yılında ikiye katlamıştır”

Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise çalıştayın Hakkari'deki madencilik ve bu konuda yapılacak olan yatırımlar için çok önemli olduğunu belirti. Hakkari bölgesindeki çinko ve kurşun madenciliğinin son 10-15 yıldır bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu ifade eden Vali Akbıyık, “2004 yılından günümüze kadar bölgemizde milyonlarca ton çinko ve kurşun üretimi gerçekleşmiş olup, bunlar başta İran olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmiştir. Türkiye çinko cevher üretimi 2018 verilerine göre 900 bin tonu aşmıştır. 2014'te 400 bin ton olan çinko cevher üretimimiz, 2018 yılında ikiye katlamıştır. Türkiye çinko ve kurşun üretiminin Hakkari'deki payı bugünlerde yaklaşık yüzde 10 civarındadır. İnşallah önümüzdeki yıllarda yapılan çalışmalarla yüzde 25 seviyelerine çıkacaktır. Bu düzeydeki bir maden üretimiyle Hakkari veya çevresinde bir meteoroloji fabrikasının kurulması zorunluluk halini almaktadır. Böylesi önemli bir adım atılmadan önce cevher kalitesinin, özelliklerinin ve cevher miktarının özetle hangi tür madenden elimizde ne kadar var, buna göre nasıl bir tesis dizayn edeceğiz sorusunun çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Vali Akbıyık'ın konuklara plaket takdiminin ardından çalıştay devam etti.

Çalıştaya; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Türkiye Kurşun- Dr. Hüseyin Öztürk, MAPEG Genel Müdür Yardımcısı Murat Halit Durceylan, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Ahmet Yaşar, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, üniversitelerden araştırmacı ve akademisyenler ile Hakkarili madenciler katıldı.