İhlas Haber Ajansı

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Kayak merkezi yolu ulaşıma açıldı

Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi yolu yeniden ulaşıma açılırken, mahsur kalan 15 kişi ise kurtarıldı.


Akşam saatlerinde etkili olan ve onlarca köy ile mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari'de karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımlı Mergabüten Kayak Merkezi yolunda mahsur kalan 15 kişi, il özel idaresi karla mücadele ekibinin yolu açması ile birlikte kurtarıldı.


Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı kent merkezinde ise karla mücadele çalışmaları sürüyor. Esnaf iş yerlerinin önünü temizlerken kara gömülen araçlar ise sahipleri tarafından karın temizlenmesiyle gün yüzüne çıkartıldı.


Babasına yardımcı olan bir kız çocuğu ise eline kürek alarak aracın üzerindeki kar yığınlarını temizledi.

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