İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayak merkezi yolunda 15 kişi mahsur kaldı

Hakkari’deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda 15 kişi mahsur kaldı.

Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda 15 kişi mahsur kaldı.


Onlarca köy ve mezra yolunun kapandığı Hakkari'de kar yağışı etkisini arttırarak sürdürüyor. Kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda 15 kişinin mahsur kaldığı ihbarını alan il özel idaresi karla mücadele ekibi hemen bölgeye hareket etti. Ekiplerin 15 kişiyi kurtarmak için bölgedeki karla mücadele çalışmalarına başladığı belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.