Kayalıklar arasında 3 kilo eroin bulundu

Hakkari'nin Yüksekova jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 3 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinde yapılan açıklamada; "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

Yüksekova ilçesi Gökyurt köyünde yapılan operasyon neticesinde kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 3 kilo eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.