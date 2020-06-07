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Kayalıklardan düşen şahıs 4 kilometre sedye ile taşındı

Hakkari’de pancar toplamak için çıktığı kayalıklarda düşen şahıs 4 kilometre sedyeyle taşınarak kurtarıldı.

Hakkari'de pancar toplamak için çıktığı kayalıklarda düşen şahıs 4 kilometre sedyeyle taşınarak kurtarıldı.


Şehir merkezinden 15 kilometre uzaklıktaki Zap Vadisi'ndeki yaylaya dün akşam saatlerinde pancar toplamaya giden 10 çocuk babası Selim Dayan, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ayağı kırılan Dayan'ın arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarılarak 4 kilometre sedye ile taşınan Dayan, yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından ambulansa ulaştırıldı. Hakkari Devlet Hastanesine getirilen Dayan tedavi altına alındı.

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