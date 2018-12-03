İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar köyünde pikniğe giden Hamza Yılmaz kayalıklardan düşünerek hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar köyünde pikniğe giden Hamza Yılmaz kayalıklardan düşünerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Şemdinli merkezden 40 kilometre uzaklıktaki Ortaklar köyü yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Hamza Yılmaz, yürürken bir anda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yılmaz, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evli ve 4 çocuk babası Yılmaz, otopsinin ardından Şemdinli'de toprağa verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.